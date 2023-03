Bestuurder eindigt tegen gevel van recent gerenoveerde apotheek na aanrijding

“De tijd van de naaldhak­ken, dát waren gouden jaren”: Leo Tas (80) is al zestig jaar schoenma­ker en blijft nog lang bij zijn leest

“Echt gelukkig ben ik pas met een schoen in mijn handen.” Aan het woord is Leo Tas uit Dendermonde. Hij is net de tachtig voorbij, maar denkt nog lang niet aan stoppen. Hij is de zesde generatie schoenmakers in Lebbeke en zag de afgelopen zestig jaar steeds meer schoenmakers verdwijnen. De stiel is stilaan met uitsterven bedreigd, al ziet Leo daar een oplossing voor. We gingen op bezoek in zijn winkeltje, waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan.