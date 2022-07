Bestuurder eindigt op zijn flank nadat hij tegen geparkeerd voertuig botst

Baasrode Moving Baasrode stuurt maar liefst 23 rope skippers naar EK in Slovakije: “Het hoogste aantal ooit”

In Bratislava in Slovakije vindt van 24 tot 31 juli het Europees Kampioenschap Rope Skipping plaats. Moving Baasrode is in de regio al jaren pionier in deze sport, en is dan ook bijzonder trots dat het maar liefst 23 leden naar Slovakije mag sturen om er te proberen een medaille te pakken. “We gaan natuurlijk met ambitie naar daar, maar we willen ook gewoon genieten", zegt Bram Herssens van Moving Baasrode.

22 juli