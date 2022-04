Bestuur wil werk maken van veiligere schoolomgeving en laat iedereen toe ideeën te geven: “De onveiligheid zorgt ervoor dat ouders hun kinderen met auto brengen”

MoerzekeHet gemeentebestuur heeft samen met de politie, basisschool de vijfsprong in Moerzeke en enkele buurtbewoners van de Killestraat gedebatteerd over een veiligere schoolomgeving. Het gaat om een proefproject waarbij ze met alle partijen willen spreken om de schoolomgeving veiliger te maken. Voor het debat werd zelf een enquête gestuurd waaruit blijkt dat 50 procent van de kinderen op minder dan 1 kilometer woont, maar ze toch de auto nemen omdat de schoolomgeving te onveilig is.

De aftrap voor het proefproject werd dit weekend gegeven in Moerzeke, waarbij verschillende ouders en buurtbewoners aanwezig waren om hun ideeën te geven voor een veiligere schoolomgeving. Er werd nu gesproken over een schoolomgeving om hier een proefproject rond te lanceren, maar als het goed werkt dan wil de gemeente ook bij andere schoolomgevingen langsgaan om hetzelfde project uit te rollen. “In het bestuursakkoord stond er dat we wilden werken aan veiligere schoolomgevingen en dus willen we hier werk van maken”, zegt schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V). “Om te beginnen hebben we hier een enquête opgestart die heel veel werd ingevuld en waaruit al veel duidelijk werd. De helft van de kinderen woont vlakbij de school, maar we zien dat meer dan 50 procent van hen met de auto wordt gebracht omdat het te onveilig is met de fiets", klinkt het.

Deze veiligheid wil de gemeente en de politie samen met de scholen nu vergroten, onder meer door fietsstraten aan te leggen of schoolstraten en specifiek voor die omgeving de Sint-Baafswijk eventueel enkele richting te maken. “De veiligheid voor de school is het allerbelangrijkste”, zegt Bart Malfliet, die ook gemachtigd opzichter is aan de school. “Wij proberen al jaren te sensibiliseren voor de veiligheid en slagen hier wel deels in, maar enkele extra beslissingen zoals de schoolstraat zouden de veiligheid sterk verhogen", klinkt het. “We zijn dan ook heel blij dat de gemeente en politie hier iets aan willen doen en juichen dit alleen maar toe.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Tijdens het debat kwam de schoolstraat het meeste aan bod. “De kinderen hebben ook tekeningen gemaakt naar aanleiding van dit proefproject, en daaruit bleek ook dat de kinderen vroegen om hier geen auto’s te laten rijden", zegt Stef Claessens van de ouderraad.

De gemeente gaat nu aan de slag met alle ideeën en zal binnenkort, mogelijk vanaf volgend schooljaar met een proefproject opstarten. “Het gaat hier wel degelijk om een proefproject dat we zullen evalueren, maar waar nog kan bijgestuurd worden", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V). “Het is een fantastisch initiatief, maar we mogen het niet meteen definitief maken om ook iedereen aan het idee te laten wennen, en zeker geen overhaaste beslissingen te nemen.” Als het proefproject geslaagd is, zal de gemeente dit ook herhalen in elke school en ook de andere omgevingen aanpakken.