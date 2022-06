Bestelwagen en personenwagen botsen op kruispunt met verkeerslichten

Baasrode/Dendermonde Robbe wint race in Engeland door... achter een bol kaas te rennen: “Verstand op nul en helling af”

De Rode Duivels lieten het tijdens hun jongste match nog afweten om de eer van België te verdedigen, maar tijdens het kampioenschap Cheese-Rolling in Engeland was het wel België boven. Dankzij Robbe Gabriëls (23) uit Baasrode. Hij rende, uitgerust in Rode Duivels-truitje, tijdens de gekke wedstrijd als snelste een steile helling af,... achter een bol kaas aan. “Ik hou gewoon van gekke, zotte uitdagingen”, lacht hij.

15:06