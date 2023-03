Beklaagde onder invloed van drugs houdt dolle achtervolging met politie na verdacht gedrag

Wielrennen Gianluca Pollefliet, derde in Youngster Coast Challenge: “Vangheluwe en Segaert voor iedereen te sterk”

Tweede in de Dorpenomloop in Rucphen, derde in de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde: het wegseizoen van Gianluca Pollefliet (21) is goed begonnen, maar met de dichtste ereplaatsen is z’n zegehonger allesbehalve gestild.