Beker van Hamme afgelast door slechte staat van velden en hitte

HammeOp de voetbalterreinen in Hamme zou normaal gezien dit weekend de Beker van Hamme plaatsvinden tussen verschillende ploegen, maar schepen van sport Luk De Mey (CD&V), heeft de stekker er uitgetrokken omdat het te warm is en de staat van de velden te slecht is. “De terreinen zouden zo nog meer kapot gespeeld worden", zegt De Mey.

Het moest een groot voetbalfeest worden in Hamme dit weekend, maar de droogte heeft hier stokken in de wielen gestoken en alle wedstrijden voor de Beker werden afgelast. “Toen we de terreinen gingen bekijken lagen deze er veel te slecht bij omdat het gras te droog was", zegt Luk. “De kans op blessures en het verder kapot spelen van dit terrein was te groot. Door de hitte hebben ook enkele ploegen afgezegd of zaten sommige clubs met te weinig spelers. Ook het mogelijke brandgevaar heeft er toe geleid dat we alles hebben afgezegd.”

Uiteraard betreurt de schepen deze keuze, maar het was de beste optie, een nieuwe datum zoeken was immers niet mogelijk. “De droogte is moordend voor onze graspleinen, en we hebben er heel veel in Hamme. Omdat water oppompen verboden is, kunnen we de velden ook niet in ere houden. We begrijpen dit natuurlijk, maar het is niet eenvoudig.”

Volgens de schepen zal er in de toekomst ook moeten gekeken worden naar hoe dit in de toekomst kan vermeden worden. Kunstgrasvelden overal aanleggen is quasi onmogelijk in Hamme omdat er te veel terreinen zijn. “Ik hoop dat we volgend jaar terug een tornooi kunnen organiseren, maar wat we nu vooral nodig hebben is regen voor onze velden", klinkt het.

