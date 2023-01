Beelden tonen enorme ravage nadat jonge bestuurder met BMW van 100.000 euro door gevel knalt: bejaarde bewoonster in shock

Het ongeval gebeurde iets voor 1.00 uur afgelopen nacht in de Biezestraat in Hamme. Een jonge bestuurder reed er met een BMW M5 met garageplaten en gaf plots te veel gas waardoor hij de controle over zijn stuur verloor. Met zijn voertuig, dat een waarde heeft van ongeveer 100.000 euro eindigde hij tegen de gevel van een woning die zeer zware schade opliep. In het gedeelte van het gebouw woonde er niemand, maar achteraan in de woning lag wel een oudere vrouw te slapen, zij was in shock door de hevige klap maar bleef gelukkig ongedeerd.