Automobilist zwaargewond na frontale aanrijding met vrachtwagen

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.45 uur aan het kruispunt met de Ardoystraat en de N446 in Hamme. De jonge bestuurder reed er met zijn Citroën in de richting van Dendermonde toen hij in een scherpe bocht over de middenlijn ging. Op dat moment kwam er een vrachtwagen uit de tegenovergestelde richting en wat volgde was een bijzonder zware klap. Hoe het komt dat de bestuurder over de volle lijn reed is niet duidelijk.