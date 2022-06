Auto met vier inzittenden mist bocht en ramt woning en verlichtingspaal

Het ongeval gebeurde iets voor 23.00 uur in een scherpe bocht in de Broekstraat. De jonge bestuurster reed in de richting van de N41 toen ze in de bocht de controle verloor over haar stuur. Ze reed recht op een woning af en zorgde voor heel wat schade aan het huis. De isolatie en de crepi lagen volledig verspreid over de straat. Ook een verlichtingspaal werd afgereden en kwam tegen de gevel van een andere woning terecht.