Ampère geeft extra voordeel aan omwonenden bij plaatsing van nieuwe windturbine

HammeEen nieuwe windturbine in Moerzeke doet de laatste dagen heel wat stof opwaaien en zorgt voor ongerustheid bij de inwoners van het dorp. Hierdoor werden er al meer dan 400 bezwaarschriften verzameld en werd een deel ook overhandigd aan de burgemeester. “Met ampère willen we de bewoners voorrang geven om in te schrijven en mee te genieten van de energie van de turbine”, zegt André Wauters.

Heel wat buurtbewoners hebben zich verenigd samen om te protesteren tegen de komst van een nieuwe windturbine. Een nieuwe turbine in de Pachtgoedstraat in Moerzeke zorgt er voor ongerust omwille van de overlast die het met zich zal meebrengen omdat het te dicht bij de huizen staat. De groep die protesteert is niet tegen groene energie, maar heeft vooral moeite met de locatie die gekozen is. “Deze staat veel te dicht bij de huizen en dat kunnen we niet aanvaarden", klinkt het. De groep diende dan ook heel wat bezwaarschriften in die bij de burgemeester van Hamme terecht kwamen.

Ampère, het bedrijf dat de windturbine wil plaatsen, reageert nu op zijn beurt en ging langs bij de burgemeester om over de kwestie te spreken. “We hebben een brief overhandigt waarin we extra voordeel voor de omwonenden geven", zegt André Wauters. “Zij krijgen voorrang om in te tekenen als coöperant, en zo maximaal mee te genieten van de opgewekte energie”, belooft Ampère.

Het bedrijft ontkent niet dat er heel wat reacties zijn gekomen naar de locatie en de omgeving van de windturbine, maar deze zijn ook niet allemaal negatief. “We hebben ook verschillende positieve reacties gekregen, maar we snappen natuurlijk wel dat er voor sommige discussie is.” Ook in Puyenbroeck was er protest tegen een turbine van hen, maar alles werd daar grondig onderzocht.

Ampère doet de investering in Hamme samen Ecopower. Met de nieuwe turbine zouden er maar liefst 1.800 gezinnen bevoorrading kunnen krijgen. “Uit studies blijkt dat de voordelen voor de omwonenden zijn en dat het geluid en de slagschaduw zeer beperkt zal zijn. Er zijn ook heel wat vragen gekomen voer de financiële voordelen voor de buurt, maar Ampère is hier zeker toe bereid om de omwonenden de kans te gen als eerste in te tekenen om elektriciteit te kunnen vergaren", klinkt het. Volgens de tegenhangers wringt hier net het schoentje, want intekenen zou zelf niet meer mogelijk zijn.

“De jongste weken hebben we ook een boel positieve boodschappen mogen ontvangen. Zo hebben tientallen Hamse burgers ons al te kennen gegeven dat ze coöperant willen worden bij Ampère. Verschillende burgers hebben ons daarnaast laten weten dat ze een positief bezwaarschrift hebben ingediend om het project te steunen, wat heel bijzonder is bij bezwaarschriften”, klinkt het. De vereniging wordt ook overstelpt met vragen, daarom kan iedereen via www.amperecv.be alle info en vragen opzoeken die ze hebben.

