Ampère en Ecopower dienen nieuwe aanvraag voor windturbine in aan Pachtgoedstraat: “Nodige wijzigingen gedaan”

Burgercoöperaties Ampère en Ecopower uit Hamme hebben een nieuwe aanvraag gedaan voor een windturbine in de Pachtgoedstraat in Moerzeke. Een eerdere aanvraag werd ingetrokken door beide coöperaties zelf en na klachten en bezwaren van buurtbewoners . Nu dienen ze dus hun aanvraag opnieuw in, maar wel met de nodige aanpassingen. “We hebben rekening gehouden met de negatieve adviezen die we gekregen hebben”, zegt André Wauters van Ampère

Het vorige dossier werd door Ampère in september 2022 zelf ingetrokken nadat ze enkele negatieve adviezen hadden gekregen van de gemeente en na enkele honderden klachten van de buurtbewoners in de buurt van de pachtgoedstraat. “We hebben de bezwaarschriften en adviezen geanalyseerd en gezien dat er elementen in het dossier zaten die aanleiding gaven tot een verkeerde interpretatie”, zegt André. “De nieuwe aanvraag en het dossier werd op 15 februari volledig en ontvankelijk verklaard, wat ons een stap dichter brengt in de realisatie van de turbine.”

Ampère en Ecopower zeggen dat ze werken aan een burgerwindproject. Een turbine die dankzij de coöperatieve aanpak volledig in handen komt van geïnteresseerde burgers die mee willen investeren. “Zo een coöperatieve windturbine zorgt ervoor dat de winst en de stroom terugvloeien naar de gemeenschap”, klinkt het. “Burgerenergie heeft niet als doel om financiële winst te creëren, wel om de mensen thuis te voorzien van eerlijke, lokale, groene stroom aan een stabiele en zo goedkoop mogelijke prijs. De mensen die klant zijn bij coöperatieve stroomleverancier Ecopower hebben het afgelopen jaar dan ook aanzienlijk minder betaald dan klanten van commerciële bedrijven. Windturbines zijn een dringende noodzaak en het is uiteraard een grote meerwaarde als die windturbines eigendom zijn van de lokale gemeenschap.”

In het nieuwe dossier die de bedrijven hebben ingediend zijn ook aanpassingen gebeurd. “We hebben de geluidstudie beter afgestemd op het aantal aanwezige turbines, en er werden extra foto’s toegevoegd die duidelijker moeten aantonen hoe de turbine in het landschap zal staan", klinkt het. “Ook de opmerkingen die er waren hebben we meegenomen. We geloven dat we zo een sterk dossier naar voor schuiven naar de gemeente Hamme, die fel achterop hinkt op vlak van groene energie. Op deze manier reduceren we meteen heel wat CO2 uitstoot die de burgemeestersconvenant kan invullen."

Het bedrijf zegt dat dankzij het windmolenproject in Hamme 3600 huishoudens zouden kunnen aansluiten en genieten van lokale burgerenergie. Ampère zal daarom binnenkort zijn eerste kapitaalsoproep lanceren in de buurt. “Alle investeerders worden eigenaar van de installaties waar Ampère in deelneemt en kunnen bovendien 45% van het geïnvesteerde kapitaal recupereren via hun belastingaangifte, wat al heel veel is", zegt André.

Het openbaar onderzoek wordt vrijdag 24 februari opgestart. Meer informatie over het project, een samenvatting van de studies en info over de werking van beide burgercoöperaties vind je op de websites www.amperecv.be en www.ecopower.be/hamme.

