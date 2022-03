Amerikaan Daniel Teachey (64) bezoekt herdenkingsmonument in Hamme waar overleden grootvader aan boord zat van vliegtuig

Appels Vrachtwa­gen en personenwa­gen botsen frontaal

Op de Steenweg van Aalst in Appels bij Dendermonde zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een personenwagen en een vrachtwagen met elkaar in aanrijding gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

5 maart