Alle remmen los bij verkorte en alternatieve carnavalsstoet in Hamme: “Voorbereiding voor nog groter feest volgend jaar”

HammeEerst was er geen enkel feest gepland in Hamme, maar nu de coronaregels allemaal verdwenen zijn en het weer beter gaat, heeft het Wuitenskomitee na overleg met de gemeente toch beslist om enkele activiteiten te laten doorgaan. Zondag trok er een verkorte stoet door de straten van Hamme, zonder grote carnavalswagens, maar de ambiance was wel aanwezig. “Het is geweldig dat het op deze manier kon”, klinkt het bij bezoekers.

Eind vorig jaar leek het alsof carnaval in Hamme voor de derde keer niet kon doorgaan, maar op de valreep kon er alsnog een beperkte editie georganiseerd worden. Door de korte timing was het niet mogelijk om het grote volksfeest in de Wuitensgemeente zoals vanouds te laten doorgaan, maar het comité deed wel een oproep om verkleed naar carnaval te komen, en leuke losse wagens te maken.

Die oproep werd zondag duidelijk gevolgd en heel wat kleine groepjes en carnavalisten in hart en nieren maakten een eigen kleine wagen of zorgde voor leuke klederdracht om deel te nemen aan de verkorte stoet. In deze korte stoet was er ook plek voor spot en satire, en werden enkele zaken in de gemeente serieus op de korrel genomen. Onder meer het vernieuwde Marktplein, en het betalend parkeren in Hamme verscheen de revue. Ook nationale thema’s zoals de dure benzine en diesel waren aanwezig in de stoet.

De vraag of de Hammenaar heeft uitgekeken naar carnaval hoeft niet gesteld te worden. Aan de start van het kleinere parcours stond heel wat volk buiten te kijken en genoot iedereen van het carnavalsgevoel. “We hebben er lang genoeg op moeten wachten. Het is leuk om elk jaar te kijken naar een prachtige stoet, deze kleine stoet is natuurlijk iets anders, maar het geeft toch een beetje een carnavalsgevoel en dat had iedereen wel nodig", klinkt het.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Ook prinses Ananas alias Katrien Van Moerzeke, die in 2020 werd verkozen, was blij dat er een mogelijkheid was tot feestvieren. “Het begon vijf dagen geleden, en het is tot nu toe al fantastisch geweest”, klinkt het. “Ik heb er eigenlijk geen woorden voor hoe ik dit moet omschrijven. De tranen zijn al enkele keren in mijn ogen gekomen, en ik ben zo blij dat we de kans gekregen hebben om het op een kleinere manier te vieren", zegt Katrien. “Mijn stem is al weg, ik heb niet veel geslapen, maar iedereen zo gelukkig zien is het voor mij meer dan waard.”

Morgen vindt er nog een kleine janettenstoet plaats in Hamme, en maandagavond voorziet het Wuitenskomitee nog een alternatieve popverbranding in plaats van de versleten wuiten. Daarna kunnen de carnavalisten in Hamme gaan slapen. “En dromen van een fantastische editie met nog meer vreugde voor volgend jaar,” besluit prinses Ananas.

