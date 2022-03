Al vierde ongeval op korte tijd aan kruispunt: drie gewonden na botsing van twee wagens

Het was rond 17.30 uur dat een Kia vanuit de Vossestraat een situatie vermoedelijk verkeerd inschatte. Daardoor kwam het tot een botsing met een moeder en een dochter die in een Honda zaten. De aangereden wagen kwam tot stilstand tegen een afsluiting van een voortuin en liep heel wat averij op. Ook de Kia deelde in de brokken. Een van de slachtoffers moest door de brandweer uit de Honda geholpen worden, maar er is geen sprake van levensgevaar. Moeder en dochter werden naar het ziekenhuis gevoerd, net zoals de bestuurster van het andere voertuig.

Het is ondertussen al het vierde ongeval in korte tijd aan het beruchte kruispunt. Nochtans is er voldoende zichtbaarheid voor automobilisten. Bij de vorige ongevallen was er enkel sprake van materiële schade, nu is de balans iets zwaarder. Door het ongeval was de Heirbaan in Zogge even volledig afgesloten. Verkeer moest daardoor een omleiding volgen via Ekelbeke en de Vossestraat. De brandweer kon gelukkig de brokstukken snel opruimen, waardoor de baan na een korte tijd weer kon worden vrijgegeven.