Actiecomité doet aanvraag met steun van gemeente om fietspad op N41 te laten vernoemen naar Prins Laurent: “In 2018 werd hij al peter van ons comité”

Ronny Persiau startte samen met een grote groep inwoners het actiecomité N41 op in Hamme. Zij ijverden voor de veiligheid op de drukke gewestweg en lieten meerdere verkeerslichten plaatsen, onder meer aan de Broekstraat in Hamme, waar het sindsdien een pak veiliger is. “Wij ijverden ook altijd voor een gescheiden fietspad op de N41. Dat is er intussen al enkele jaren”, zegt Ronny. “In 2018, toen de aanleg van het fietspad begon, nodigden we ook Prins Laurent uit, die inging op onze uitnodiging. Toen hebben we hem al gevraagd om peter te worden van het fietspad, een vraag die hij met plezier positief onthaalde.”

Nu wil het actiecomité nog een stapje verder gaan en het fietspad laten vernoemen naar de prins. “Het fietspad zou dan de naam krijgen Promenade Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent”, zegt Ronny. “We hebben in het verleden al eens zo een aanvraag gedaan, maar omwille van het coronavirus en andere factoren is dit toen afgeblazen. Nu doen we evenwel een nieuwe aanvraag en is er ons gezegd dat we een grote kans maken”, klinkt het. Wanneer de aanvraag zal goedgekeurd worden is nog niet duidelijk, maar het comité hoopt dit zo snel mogelijk in orde te zien komen. “Voor onze 25ste verjaardag zal het waarschijnlijk niet meer lukken, maar we zijn hoopvol”, klinkt het.