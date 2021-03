Acteur Frank Van Erum vertelt dagelijks moppen online: “Om humor er weer wat in te krijgen”

Regio Grote stroompan­ne treft Baasrode en delen van Dendermon­de en Sint-Gil­lis

2 maart Deze avond viel in heel Baasrode, maar ook delen van Dendermonde en Sint-Gillis-bij-Dendermonde de stroom volledig uit. Ook in Lebbeke en Buggenhout ontstonden er even problemen met de elektriciteit en was er sprake van korte stroomuitvallen.