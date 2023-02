Academie start met nieuw initiatief en zet eigen leerlingen in de kijker met bijzondere tentoonstelling

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Sporthal even ontruimd na brandalarm, brandweer doet controle

In de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde in de Van Langenhovenstraat is de sporthal even ontruimd nadat het brandalarm er in werking was getreden. De brandweer werd ook verwittigd en voerde een grondige controle uit.

