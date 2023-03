Academie organiseert expo ‘keep on going’

REPORTAGE. Wij kropen mee in de verhuiswa­gen naar de nieuwe gevangenis in Dendermon­de: “Het is nog steeds geen hotel, maar toch al beter dan vroeger”

Verhuizen is altijd een beetje spannend en dat was niet anders voor de 271 gedetineerden in Dendermonde, die zaterdagochtend om 6 uur stipt gewekt werden door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De verhuizing naar ‘De poort van Dendermonde’, de nieuwe gevangenis aan de Tanneweg, ging gepaard met ongeziene veiligheidsmaatregelen. Wij mochten met twee nieuwe bewoners mee de verhuiswagen in.