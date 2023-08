Academie biedt met digitale beeldende kunst nieuwe richting aan

Topsport opent pop-up voor definitie­ve verhuis naar nieuwbouw aan Mechelse­steen­weg

Sportwinkel Topsport zal voor zijn definitieve verhuis naar de nieuwbouw aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde, eerst een pop-up openen in Sint-Gillis. De winkel moet door gemaakte verkoopafspraken de locatie in Lebbeke nu verlaten, terwijl de nieuwbouw nog niet klaar is. “Maar we maken van de nood een deugd”, zegt Hugo De Schrijver. “En de klanten mogen helpen verhuizen.”