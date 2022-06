Aannemer krijgt 45 dagen rijverbod nadat hij gaspedaal stevig indrukt

Dendermonde IN BEELD. Oldtimer­rit Hofman Sixties kent apotheose op Grote Markt

Hofman Sixties by Jukeboxplezier vzw kon, na een noodgedwongen coronapauze, op Pinkstermaandag opnieuw uitpakken met haar jaarlijkse oldtimerrit. Dat bracht een paar honderden oldtimers op de baan in de regio rond Dendermonde. Een apotheose op de Grote Markt, waarbij eigenaars met hun bolide konden pronken op een podium, lokte veel bekijks. Onze fotograaf Geert De Rycke kon er leuke kiekjes schieten. De oldtimerrit in beeld:

7 juni