“6.000 euro voorschot per maand is niet te betalen”: Sinda van De Bierhoeve zet dit weekend elektriciteit uit in haar café als protestactie tegen torenhoge energieprijzen

HammeVlak voor de coronacrisis uitbrak, nam Sinda Heymans café De Bierhoeve over op de Kaaldries in Hamme. Ondanks de moeilijke periode draait de zaak bijzonder goed en komen er heel wat klanten over de vloer komen. Nu krijgt de vrouw een nieuwe opdoffer te verwerken: de torenhoge energieprijzen. Daarom protesteert ze zaterdag door alle elektrische toestellen in haar zaak een hele dag uit te laten. “Op deze manier hoop ik een standpunt te maken dat de prijzen echt niet meer kunnen.”

De gezondheidscrisis is nog maar pas afgelopen of er dreigt al een andere crisis voor heel wat mensen nu de energieprijzen zo de pan uit swingen. Ook voor Sinda Heymans van café De Bierhoeve worden het harde tijden. “Ik kreeg onlangs te horen dat ik 6.000 euro voorschot per maand moet betalen voor de elektriciteit. Dat zijn geen normale bedragen meer waardoor het bijna onmogelijk wordt om een zaak goed te laten draaien", zegt Sinda. “Ik heb dit jaar ook nog geen enkele keer de verwarming aangezet, want ik heb schrik dat de prijs te hoog zal oplopen. Ik kocht speciaal enkele bloempotjes om kaarsjes in te zetten die wat warmte afgeven.”

Daarom wil de vrouw zaterdag een protestactie organiseren in de schuur achter het café. “Ik ga zaterdag geen enkel elektrisch toestel gebruiken: geen enkele lamp zal branden en ook de vuren blijven uit”, aldus Sinda. “Alle frigo’s heb ik nu al uitgetrokken. Ik zal die dag overal kaarsjes en vuurkorven buiten plaatsen, in een gezellige sfeer. Er zullen ook dekens voorzien zijn en we organiseren een barbecue.”

In de kou

Met dit signaal wil de vrouw aantonen dat mensen serieus in de kou blijven staan en dat ze het meer dan gehad heeft met de stijgende prijzen. “Het is een crisis en dat begrijp ik, maar voorschotfacturen betalen van 6.000 euro dat is onmogelijk. Op deze manier kan ik mijn zaak beter sluiten”, klinkt het. “Vorig jaar betaalde ik 600 euro voorschot, dit bedrag is op een jaar tijd maal tien gegaan. Ik wil helemaal niet stoppen, maar dit is niet logisch meer.”

De klanten tonen veel begrip voor de actie van Sinda en zeggen dat ze het zelf ook bijzonder moeilijk hebben met de stijgende prijzen. “De reacties die ik krijg zijn enorm. Heel wat mensen hebben gezegd dat ze zeker zullen langskomen om de actie te ondersteunen. Ook van uitbaters van andere horecazaken heb ik intussen al heel wat berichten gekregen dat ze mijn actie begrijpen. We moeten elkaar ook steunen in deze situatie, en misschien als het zaterdag een succes wordt, breien we er nog een vervolg aan samen met andere horecazaken.”

