29-jarige naar gevangenis na meerdere inbraken en ongeval met gestolen wagen

De politiezone van Hamme/Waasmunster heeft vrijdag een 29-jarige man uit Hamme opgepakt nadat hij meerdere inbraken had gepleegd in de Hooirt in Hamme. Later die dag veroorzaakte hij ook nog een ongeval met een wagen die hij kort voordien gestolen had in de Kapellestraat. De man is geen onbekende voor de politie en werd overgebracht naar de gevangenis.