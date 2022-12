1,1 miljoen keer bedankt lezers uit Hamme: Hoe een knijtenplaag Kastel gijzelde, en een zeldzame reigersoort een bom legde onder de watermolentriatlon

HammeHet jaar 2022 is bijna ten einde, klaar om te beginnen aan een nieuw nieuwsjaar in 2023 waarbij we jullie graag opnieuw op de hoogte houden van alles wat er gaande is in de Wuitensgemeente. Een zeldzame reigersoort hield de gemeente dit jaar bezig, maar ook een knijtenplaag in de zomer zette Kastel op stelten. In dit overzicht kan je het nieuws van het jaar nog eens bekijken, wij bedanken jullie alvast 1,1 miljoen keer.

1. Knijtenplaag laat Kastel krabben

Volledig scherm © RV

In augustus was er maar een gesprek in Kastel. De deelgemeente grenst vlak aan de Schelde, en de droge temperaturen en de overstromingsgebieden die daar gebouwd zijn lokten heel wat vervelende beestjes. De knijten konden er goed gedijen, en kwamen ‘s avonds de bewoners lastig vallen waardoor zij wekenlang moesten krabben tot bloedens toe. Er zal een oplossing gezocht worden voor de toekomst, maar tijdens de mooie zomerdagen moesten de bewoners ‘s avonds tocht vooral binnen blijven.

2. Ongeloof nadat dronken bestuurder herdenkingsbord vernield

Volledig scherm © Koen Baten

In augustus reed een dronken bestuurder in de Meerstraat een herdenkingsplaats volledig in de vernieling. Thomas Van Hecke werd er in 2014 aangereden en kwam toen om het leven. Sindsdien is er een herdenkingsplaats voorzien op de plaats van de feiten. Deze werden in de vernieling gereden door een bestuurder onder invloed, iets wat de familie bijzonder hard raakte. De plek werd meteen herstelt, maar het werd nog maar eens duidelijk dat er nog veel te veel bestuurders onder invloed van alcohol rijden.

3. Woudaap legt bom onder watermolentriatlon

Al 38 jaar lang was de watermolentriatlon met een zwemgedeelte in de Durme een groot succes, maar een zeldzame reigersoort die de naam Woudaap draagt gooide dit jaar roet in het eten. Tijdens de triatlon zou het dier volop in het broedseizoen zijn, en daarom mocht er van natuur en bos niet gezwommen worden in het water. De agenda verplaatsen is niet eenvoudig, en dus werd helaas het zwemgedeelte geschrapt om een zware geldboete te vermijden.

4. Bewoners woonzorgcentrum fleuren op bij bezoek van koe

Volledig scherm © Geert De Rycke

Het dierennieuws was overduidelijk aanwezig dit jaar in Hamme. Dit keer geen slecht nieuws over de dieren. De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef kregen bezoek van Koe Julie en Kalfje Connie, omdat dit helpt tegen dementie. De bewoners waren dolgelukkig om de koe en het kalfje te aaien op de binnenkoer van het woonzorgcentrum. Het was een boer uit Merchtem die speciaal met zijn dier naar Hamme kwam gereden om een lach op de gezichten te toveren van de bewoners.

5. Marie-Anne De Nil blijft dol op haar paardenvlees

Volledig scherm © Geert De Rycke

In 2023 zal Marie-Anne de Nil, van het gelijknamige bedrijf in Hamme opnieuw te zien zijn in een nieuw seizoen van The Sky is The Limit. De vrouw zal er te zien zijn in de All Stars editie en was de chouchou van het programma in het verleden. Ook nu blijft de vrouw alle harten veroveren, want zij staat ook in onze top tien van meest gelezen toen we haar spraken over haar nieuwe deelname.

6. Bedrijf getroffen door zware brand

Volledig scherm De brand richtte heel wat schade aan bij het bedrijf. © Koen Baten

Helaas was er ook dit jaar minder leuk nieuws voor Van Haute uit Hamme. Het bedrijf werd getroffen door een zware brand en een deel van hun loods op het industrieterrein ging volledig in vlammen op. Enkele machines konden nog gered worden, anderen liepen wel schade op. De solidariteit voor het bedrijf uit Hamme dat iedereen kent was bijzonder groot, en ook de steunbetuigingen waren bijzonder groot. Een zware klap voor de eigenaars, maar zij probeerden zo snel mogelijk weer overeind te krabbelen om verder te gaan.

