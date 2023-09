Massaspek­ta­kel Mol-in-Scè­ne keert terug voor derde editie aan het Zilvermeer: “De animo is altijd gebleven”

Het gemeentebestuur slaat de handen in elkaar met Provinciaal Domein Zilvermeer om in het najaar van 2025 de derde editie van het massaspektakel Mol-in-Scène te organiseren. Normaal zou die editie reeds dit jaar plaatsvinden aan 't Kristallijn, maar corona gooide stokken in de wielen. Nu pikt de gemeente de draad weer op. “Net zoals de vorige edities willen we zoveel mogelijk inwoners betrekken in het verhaal, voor én achter de schermen”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren (N-VA).