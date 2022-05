Zo VeloVeilig is Ham: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

Mol Dieven slaan twee autoruiten aan diggelen

Op twee plaatsen in Mol werd dinsdag op klaarlichte dag ingebroken in auto’s. Aan Den Diel merkte de eigenaar van een auto rond 12.10 uur dat een autoruit was ingeslagen. Het is niet duidelijk wat hier werd gestolen. Rond 13.05 uur kreeg de politie een melding voor een gelijkaardig in incident aan de Abdijlaan in Mol. Hier konden de daders wel buit maken. De politie roept op om een waardevolle spullen zichtbaar in de auto achter te laten.

18 mei