WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Ham

Weg- en riolerings­wer­ken aan watermolen zijn afgerond

De weg- en rioleringswerken aan het bezoekerscentrum Grote Netewoud, gevestigd in het gerestaureerde gebouw naast de watermolen in Meerhout, zijn afgerond. Er kwam een gescheiden rioleringsstelsel en de weg werd heraangelegd in authentieke kleiklinkers.