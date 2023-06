WEER. Vanochtend bewolkt weer in Ham

KIJK. Duizend theezakjes begraven voor het grootste bodemonder­zoek van Limburg

Hoe is het gesteld met het leven in je tuinbodem? Dat onderzoekt UHasselt in het burgerwetenschapsproject Bodemleven. In duizend geselecteerde Limburgse tuinen worden vandaag theezakjes ingegraven met een slimme bodemsensor. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) plantte vandaag het eerste theezakje in Wij(k)tuin De Tesch in Hasselt.