WEER. Vanochtend bewolking in Ham

Beringse leerlingen maken zich klaar voor finale van LEGO League in Houston: “We willen laten zien wat we kunnen”

Houston, here we come! Na weken van voorbereidingen, Engelse lessen tijdens de paasvakantie en de laatste aanpassingen aan hun LEGO-robots is Team CBM!!! helemaal klaar voor het World Championship First LEGO League. Na hun Belux-kampioenschap begint het Beringse Spectrumcollege morgenvroeg aan hun reis naar Houston om daar België te vertegenwoordigen in de finale. Het forse prijskaartje leek even roet in het water te gooien, maar ook daar heeft de school een oplossing voor gevonden.