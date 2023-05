WEER. Redelijk helder weer in Ham vanochtend

700 wietplan­ten in ruil voor aflossing van huurschul­den: vrouw (51) krijgt achttien maanden cel voor cannabis­plan­ta­ge

Een 51-jarige vrouw uit Lommel is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete voor een professioneel ingerichte wietplantage in haar huurwoning in de Boekbindersweg in Lommel-Barrier. Een 55-jarige Nederlander, die bij de vrouw toezicht hield op de groei van de 700 wietplanten, liet verstek gaan en werd veroordeeld tot 2 jaar cel en een geldboete van 8.000 euro.