WEER. Mist in Ham vanochtend

UCLL gaat met de overwin­ning aan de haal tijdens 19de Hasseltse Studenten Regatta: “20 seconden sneller geroeid dan onze tijd van vorig jaar”

Het roeiteam van UCLL mag zich voor de tweede keer op rij de grootste winnaar noemen van de Hasseltse Studenten Regatta. Zo won UCLL de belangrijkste race in de 8-boot én meteen ook de eerste eenzitterrace tijdens de 19de editie. “Bij de start lagen we meteen voorop. Dat heeft ons het vertrouwen gegeven om als eerste over die finish te gaan”, reageren de roeiers van ‘UCLL Sharks’ trots.