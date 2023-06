WEER. Helder weer in Ham vanochtend

Nieuwe infoborden vertellen je alles over bijen in Ecodemot­uin en Moldersbok

Het zoemt in Mol dit voorjaar. En wie onze hardwerkende bijtjes helpen, moet ook goed geïnformeerd zijn. In de Ecodemotuin en in het Moldersbok staan daarom voortaan grote borden met informatie over de honingbij, de wilde bij en hoe jij ze kan helpen.