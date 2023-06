WEER. Helder weer in Ham vanochtend

25-tal luxehorlo­ges gestolen en veel schade na inbraak bij Franssen Juweliers in Hasselt: “Ze hadden het precies nog al gedaan”

In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken bij Franssen Juweliers aan de Demerstraat in Hasselt. De dieven hebben heel schade aangericht en een twintig Breitling-horloges buitgemaakt. Goed voor zo’n 100.000 euro. “We blijven evenwel niet bij de pakken zitten en onze beveiliging zal nog aangescherpt worden zoals ook in onze nieuwe zaak, Franssen Heritage in de Kapelstraat het geval is”, klinkt het.