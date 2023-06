WEER. Helder in Ham vanochtend

RESTOTIP. Bistro Silo, een beetje Tenerife in Hasselt

Aan het kanaal in Hasselt in de schaduw van de Muziekodroom waan je je sinds kort een klein beetje in Tenerife. Kristine Weytjens stampt er op haar 62-jarige leeftijd een hippe bistro uit de grond en haalde inspiratie aan het Spaanse eiland. “Alles is vers en met liefde gemaakt”, vertelt ze. Wij gingen langs bij Bistro Silo.