Wagen belandt in kanaal in Ham: twee inzittenden overleden

Genk/Beringen/Oudsbergen Dertiger moet ruim 342.000 euro schadever­goe­ding betalen aan rivaal die hij vijf kogels in het been schoot

5 februari Een dertiger uit Beringen, die tot vier jaar cel veroordeeld werd omdat hij N. (42) uit Oudsbergen vijf kogels in zijn linkerbeen schoot na een discussie, moet het slachtoffer een schadevergoeding van 342.580 euro betalen. Drie kogels konden operatief verwijderd worden, twee bleven achter in het been van de Oudsbergenaar, die maanden in een rolstoel zat en heel wat operaties moest ondergaan. De man houdt een blijvend letsel over aan de schietpartij.