Vrouw (25) in levensgevaar na aanrijding op Kloosterdries

HamEen 25-jarige vrouw is donderdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Ham. Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag. De voetgangster liep op Kloosterdries in Ham toen een auto de straat insloeg. De vrouw probeerde nog uit te wijken, maar deed dit helaas in dezelfde richting als de wagen. De bestuurder diende de eerste zorgen toe. Vrijdagavond was het slachtoffer gestabiliseerd, maar nog niet buiten levensgevaar.