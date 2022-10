Vrijwilligersproject in bus van Avansa Limburg gaat in rook op: “Brand vermoedelijk aangestoken”

Helaas trof Bijlemans de bus deze zaterdagochtend volledig uitgebrand aan. “Iedereen is aangeslagen, zowel al onze collega’s van Avansa Limburg als de mensen van de gemeente die ook heel erg in het project geloofden”, zegt Bijlemans. “Maar vooral de vrijwilligers zelf. De bus was als eyecatcher en ankerpunt uiteraard heel belangrijk voor het project, maar voor ons zijn de mensen die er wekelijks samenkwamen nog veel belangrijker. Zij verliezen nu hun ontmoetingsplek. Hoe dan ook willen we hen niet in de kou laten staan. De bus is verloren, maar we gaan zo snel mogelijk samen met de vrijwilligers en mensen van de gemeente Ham bekijken op welke manier we het project een nieuwe toekomst kunnen geven.”