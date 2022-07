VIDEO: Ook familie van Jasper Philipsen weer aan het feest na iconische overwinning

Op de Champs-Elysées was Philipsen oppermachtig en zo neemt hij ook revanche voor zijn tweede plaats vorig jaar. Hoewel hij in Carcassonne emotioneler was, is deze overwinning qua prestige nog meer waard. De sprint in Parijs geldt als het officieuze WK voor sprinters. De ouders van Philipsen zaten niet in Parijs, maar volgden alles mee vanop een terras in Tenerife. Ze zagen daar in het gezelschap van vrienden hun zoon naar de overwinning sprinten en zullen daar nog eens goed op klinken. Dat deden ze ook al een week geleden na het eerste succes. Ook in Café ‘t Dorp in Ham wordt er vanavond ongetwijfeld nog eens geklonken op het succes van hun volksheld.