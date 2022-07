VIDEO. Dolblije ouders zien Jasper Philipsen naar etappewinst sprinten in de Tour: “Alle puzzelstukjes vallen nu samen!”

HamHet zat er al jaren aan te komen, maar vanmiddag heeft Jasper Philipsen (24) dan toch zijn allereerste Touretappe gewonnen . In Carcassonne sprintte ‘de vlam van Ham’ naar de overwinning. Zijn ouders beleefden het hele spektakel vanop een terras in Tenerife en hebben de festiviteiten al opgestart. “Hij is hier al twee jaar voor aan het werken”, vat vader Patrick het lange wachten samen.

Al in zijn eerste Ronde van Frankrijk in 2019 eindigde Philipsen drie keer bij de eerste zeven. “Vorig jaar was er dan die 3e etappe waarin het zijn ploegmaat Tim Merlier was die kon winnen. Sindsdien is Jasper enorm bezig met die etappe in de Tour”, vertelt zijn vader. “Door het afstappen van Mathieu werd het niet gemakkelijker, want dat zorgde voor extra druk. Logisch dus dat hij geëmotioneerd was na de overwinning, dit is echt prachtig!”

Ouders vanop Tenerife

Onderweg steeg de spanning bij de supporters en familie van Philipsen. De ouders Patrick en Anja beleefden het hele spektakel vanop een terras in Tenerife, in het gezelschap van een dozijn vrienden. “We zagen Jakobsen en Groenewegen lossen en Jasper overleefde de heuvels. Toen wisten we dat het goed zat en begon onze hoop te stijgen.”

Ervaring met aankomstplaats

Het was in Carcassonne een bijzonder nipte sprint. “Hij had de ervaring van de rit vorig jaar, waarin hij ook al derde werd. De aankomst was hetzelfde, dus hij wist dat hij de binnenkant van de bocht moest nemen”, zegt Patrick. “Vervolgens had hij een half wiel voorsprong. Wanneer hij met zijn kattensprong uitpakt, weten we dat hij vaak aan het langste eind trekt. Eindelijk vallen alle puzzelstukjes samen!”

Het feestje werd in Tenerife al opgestart meteen na de aankomst. “We hebben Jasper vandaag niet gehoord, maar wensen hem elke dag succes met een berichtje. Straks zullen we zeker even bellen”, vertellen zijn ouders. “Eerst is er tijd voor euforie, bij Jasper en ook bij ons! Dit is een overwinning van zijn hele entourage. Het ijs is gebroken en hopelijk volgt er later nog meer succes, maar eerst even genieten!”

Feest in ’t Dorp

Ook in Café ’t Dorp in Ham zal vandaag het feest losbarsten. “Wij gaan hier zeker een feestje vieren”, kondigt zaakvoerder Stef Geukens aan. “In de Baloise Belgium Tour waren we hier met honderden samengekomen, we volgen zijn prestaties al jaren op de voet!” Het wordt ongetwijfeld een prachtige zomeravond in Ham en op Tenerife.

