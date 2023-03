Veiliger met de fiets naar school: werken in Ham gaan maandag van start

Vuur vernielt chalet aan Gooreer­sels

De brandweer in Mol is woensdagavond moeten uitrukken naar Gooreesels in Mol. Een vakantieverblijf had er vuur gevat. Op het moment van de brand zou er niemand aanwezig zijn geweest in de chalet. De brandweer kon niet voorkomen dat de chalet volledig uitbrandde. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen.