Drietal riskeert tot 48 maanden cel voor kraken van cashsyste­men in ziekenhui­zen: “Ik had gokschul­den”

Drie Albanezen moesten zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor het openbreken van geldautomaten in ziekenhuizen en inbraken in beenhouwerijen in Limburg en elders. De openbare aanklager vorderde voor het trio celstraffen tussen 16 en 48 maanden. Het drietal zit sinds midden februari in hechtenis. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij zeventien diefstallen.