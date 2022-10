Thermostaat een graadje lager en straatverlichting eerder doven: dit is hoe Ham de energiecrisis bestrijdt

HamOok voor de Limburgse gemeenten en steden is de energiecrisis voelbaar. Zo zet ook het gemeentebestuur van Ham de centrale temperatuur één graad lager, net zoals de keteltemperatuur in sporthallen voor warm water en de feestzalen er dit najaar lager gezet worden.

“Deze temperaturen blijven natuurlijk over voldoende veiligheidsmarge beschikken in functie van volkgezondheid”, stelt burgemeester Marc Heselmans (CD&V) gerust. “De temperatuur in feestzalen wordt inderdaad ook lager gezet en ook de radiatoren in publieke ruimtes van de sporthal en feestzalen zullen we minder hard laten aanstaan of volledig dichtdraaien.”

Allemaal om de energiefactuur van de gemeente zo laag mogelijk te houden. Verder bekijkt Ham of besparen op straatverlichting en de verlichting van openbare gebouwen en monumenten een mogelijkheid is. “Hiervoor zijn op dit moment besprekingen lopende”, zegt de burgemeester. “Fluvius voorziet een aantal mogelijkheden, maar alle gemeentes in eenzelfde cluster moeten unaniem meegaan in hetzelfde verhaal. Mijn voorkeur is om in elk geval om vanaf 23 uur ‘s avonds of vanaf middernacht de lichten te doven tot 5 uur in de ochtend, uitgezonderd op vrijdag en zaterdag en eventueel ook op zondag. Dit bekijken we momenteel nog.”

Besparingen op het kerstgebeuren, lijken dan weer mee te vallen. “Onze kerstverlichting is al LED en gekoppeld aan de openbare verlichting, dus deze gaan uit op hetzelfde moment wanneer de straatlampen uitgaan. Op die manier besparen we al heel wat energie. Verder veranderen we de verlichting in publieke gebouwen naar LED-verlichting waar mogelijk.”