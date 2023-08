Blauwalgen in Albertka­naal tussen Ham en Riemst: twee sportkam­pen in Hasselt afgelast

Op verschillende plaatsen in het Albertkanaal tussen Ham en Riemst heeft de Vlaamse Waterweg blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en -captatie wordt er de komende tijd afgeraden en dat heeft gevolgen voor enkele sportkampen van de Vlaamse Vereniging voor Watersport in Hasselt. “Volgende week wordt het weer erg warm. Dan springen de kinderen natuurlijk al eens in het water en dat is nu echt geen goed idee. Daarom hebben we beslist om de twee kampen van Stad Hasselt te annuleren”, klinkt het.