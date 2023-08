51ste veroorde­ling voor veertiger: 24 maanden cel en 12.000 euro boete voor dealen van drugs

Een man (48) uit Tessenderlo is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en een boete van 12.000 euro, allebei deels met uitstel, voor het bezit van en de handel in van wiet, hasj en cocaïne. Daarnaast stond hij ook terecht voor het witwassen van een bedrag van zo’n 55.000 euro. De man moet een nuttige dagbesteding zoeken, afkicken en uit drugsmiddens wegblijven. Het was al zijn 51ste veroordeling.