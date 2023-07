Dirk fietste door alle 581 Belgische gemeentes voor ‘To Walk Again’: “Door de kampen kunnen jongeren dingen doen, die anders niet kunnen”

Dirk Vandervelden, fietsfanaat met een goed hart, startte op 1 januari 2022 aan een fietstocht door alle 581 Belgische gemeenten. Het doel was om 5.810 euro in te zamelen voor ‘To Walk Again’. Dat lukte met glans, en werd vandaag gevierd in klimzaal Alpamayo aan B-Mine in Beringen. Dirk mocht er een cheque van liefst 7.401 euro overhandigen, terwijl de elf jongeren van het To Walk Again-vakantiekamp zich aan een staaltje muurklimmen konden wagen.