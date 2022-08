Staatsbaan over kanaal vrijdag opnieuw open voor verkeer

Hasselt Hotel­school Hasselt zoekt naar taalleer­krach­ten: “Vooral Duits en Frans krijgen we moeilijk ingevuld”

Nog op zoek naar een job in het onderwijs? Dan kan je deze vrijdag 26 augustus naar de wervingsdag van de scholengroep GO! Next, waarvan ook Hotelschool Hasselt deel uitmaakt. “Leerkrachten Duits, Frans of voor onze wetenschappelijke vakken: we kunnen ze nog heel goed gebruiken”, aldus directeur Nancy Beken.

