Raadkamerzitting over moord op veertiger in Ham uitgesteld naar 15 november

HamDe zitting in de Hasseltse raadkamer, waar de 64-jarige B. B. uit Ham had moeten verschijnen wegens de moord op de ex van zijn dochter , is op vraag van de verdediging naar 15 november uitgesteld. Het parket van Limburg bevestigde het uitstel.

De onderzoeksrechter in Hasselt hield maandag de 64-jarige ex-slager B. B. uit Ham aan op verdenking van moord op veertiger Tim W. uit Olmen. Zondagmiddag kwam het aan het huis van de ex-slager in de Viooltjensstraat in Ham tot een schermutseling. De 40-jarige man liep messteken op en bezweek aan de opgelopen letsels. De 64-jarige verdachte werd vervolgens door de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo gearresteerd.

Het slachtoffer was zondag rond de middag gaan aanbellen bij de 64-jarige man in Ham. De 40-jarige man uit Olmen was de ex-vriend van de dochter van de zestiger. De dader en het slachtoffer leefden blijkbaar al een tijdje op gespannen voet. De relatie tussen de veertiger en de dochter van de verdachte was anderhalf jaar geleden op de klippen gelopen, maar blijkbaar kon de man uit Olmen de relatiebreuk niet verkroppen.

Belaging

Bij de politie en het parket van Limburg waren er al meldingen in verband met belaging binnengekomen. Zo is hij in maart dit jaar bij een M-magistraat van het Limburgse parket verschenen. Een M-magistraat wordt ingeschakeld in het kader van het lik-op-stukbeleid. Een verdachte wordt uitgenodigd voor een gesprek over de gepleegde feiten. Na die ondervraging kan de magistraat maatregelen treffen om de situatie niet te laten escaleren.

De veertiger uit Olmen moest sinds maart een contactverbod naleven. Hij heeft zich netjes aan dat contactverbod gehouden, maar vrijdag 28 oktober liep die maatregel ten einde. Zondag besliste hij toch opnieuw naar de Viooltjensstraat in Ham te trekken met de noodlottige feiten tot gevolg. De zitting in de Hasseltse raadkamer, waar de 64-jarige B. B. uit Ham had moeten verschijnen, is nu naar 15 november uitgesteld.