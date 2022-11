Ongeval op E313 ter hoogte van Ham richting Ranst: moeilijke doorgang

Voetbal Challenger Pro League Stijn Wuytens (Lommel SK): “Er moet en zal een en ander veranderen”

Lommel SK kreeg vorige zondag een lelijk pak voor de groen-witte broek en ook een ervaren krijger als Stijn Wuytens (33) zit dan in zak en as. Niet voor lang echter. De pandoering in het Edmond Machtens Stadion van RWDM moet nu vooral een les zijn om het straks anders te doen. Moet ook, want de verdediger klinkt nog immer ambitieus.

15 november