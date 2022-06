Onderdelen voor nieuwe windturbine vervoerd via Albertkanaal

De nieuwe windturbine zal jaarlijks groene stroom produceren voor 2.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden. Bij de nachttransporten ging het onder meer om de mastdelen, de gondel en de rotor. Het is opmerkelijk dat het transport van de torendelen en de wieken, met elk een lengte van 68 meter, via het Albertkanaal is gebeurd. Deze werden per binnenschip vanuit de haven van Antwerpen getransporteerd. Op een kade langs het Albertkanaal in Ham werden ze vervolgens gelost. De laatste meters gingen per vrachtwagen tot op de werf van Limburg win(d)t nv. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien in het najaar.