Nog niet alle partijen op één lijn voor fusie tussen Ham en Tessenderlo: “Communicatie zal de komende jaren zeer belangrijk zijn”

Ham Nieuwe windturbi­ne in Ham moet groene stroom produceren voor 2.150 gezinnen

13 september Ten zuiden van de E313 op grondgebied Ham is Limburg win(d)t gestart met de opbouw van een nieuwe windturbine. De windturbine heeft een mast met onderaan vier modulaire stalen delen. De montage van die mastdelen is inmiddels achter de rug. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen. In totaal zal de windturbine groene stroom produceren voor 2.150 gezinnen en een CO2-uitstoot van 3.400 ton per jaar vermijden. Bedoeling is dat de windturbine nog dit najaar in gebruik kan worden genomen.