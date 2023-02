Kwartier file op E313 richting Antwerpen door ongeval in Ham: rechterrijstrook versperd

Wouter Deprez keert terug naar Schouwburg Rex wegens groot succes

Comedian Wouter Deprez staat op zaterdag 15 april na groot succes voor de tweede keer op de planken in Schouwburg Rex met zijn show ‘Speech’. De eerste voorstelling was namelijk zo snel uitverkocht dat er nu beslist is een tweede voorstelling toe te voegen op zaterdag 15 april.